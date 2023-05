Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Zwei Jahre: U-Haft gegen Ex-Fußballer Naki aufgehoben Von dpa | 15.05.2023, 15:11 Uhr

Fast zwei Jahre nach Prozessbeginn am Aachener Landgericht ist der Untersuchungshaftbefehl gegen den angeklagten früheren Profi-Fußballer Deniz Naki aufgehoben worden. Das bestätigte ein Gerichtssprecher am Montag in Aachen.