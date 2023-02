Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Zwei Geldautomaten in Niederkrüchten gesprengt Von dpa | 03.02.2023, 06:39 Uhr

Unbekannte haben zwei Geldautomaten im Vorraum einer Bank in Niederkrüchten (Kreis Viersen) gesprengt. Mehrere Zeugen hatten die Polizei ihren Angaben zufolge am frühen Freitagmorgen über zwei explosionsartige Geräusche aus Richtung der Bank informiert. Anschließend sollen mindestens zwei Menschen in einem grauen Wagen in Richtung Schwalmtal-Lüttelforst geflohen sein. Ob die Täter Geld erbeuteten, war zunächst unklar. Sowohl die Automaten als auch der Raum wurden durch die Explosion stark beschädigt. Verletzte gab es nicht.