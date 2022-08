ARCHIV - Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Brand Zwei Feuerwehrleute bei Löscheinsatz schwer verletzt Von dpa | 12.08.2022, 18:14 Uhr

Bei einem Löscheinsatz im niederrheinischen Goch sind am Freitag zwei Feuerwehrleute schwer verletzt worden. Unmittelbar nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an einem Gewerbebetrieb, in dem Feuer ausgebrochen ist, habe sich eine Rauchgasdurchzündung ereignet, teilte die Feuerwehr mit. Zwei Einsatzkräfte seien dabei schwer verletzt worden. Sie erlitten den Angaben der Feuerwehr zufolge Verbrennungen. Lebensgefahr bestehe nicht. Beide Schwerverletzte seien mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen worden.