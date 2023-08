Ermittlungen Zwei Festnahmen nach Messerattacke in Flüchtlingsunterkunft Von dpa | 18.08.2023, 12:18 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einer Schlägerei mit Messereinsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Unna hat die Polizei am Donnerstagabend zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren festgenommen. Ein 28-Jähriger sei schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gekommen, berichtete die Polizei am Freitag. Die Hintergründe seien Gegenstand der Ermittlungen. Es gebe zahlreiche mutmaßlich Beteiligte oder Zeugen, Vernehmungen seien nur mit Dolmetscher möglich, sagte eine Polizeisprecherin.