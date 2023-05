Explosion in Ratingen Foto: David Young/dpa up-down up-down Mettmann Zwei Einsatzkräfte nach Explosion im künstlichen Koma Von dpa | 18.05.2023, 08:52 Uhr

Eine Woche nach der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf schweben eine Polizistin und ein Rettungshelfer noch immer in Lebensgefahr. Sie befänden sich mit schwersten Verletzungen im künstlichen Koma, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im Interview der „Rheinischen Post“ (Donnerstag). Weitere Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdiensten lägen noch auf der Intensivstation. „Der Genesungsprozess wird bei einigen voraussichtlich sehr, sehr lange andauern“, so Reul.