Zwei Drittel mehr Elektroautos binnen eines Jahres

Auf Nordrhein-Westfalens Straßen sind immer mehr Elektro-Fahrzeuge unterwegs. Anfang dieses Jahres seien in dem Bundesland 222 053 Elektroautos zugelassen gewesen und damit 69,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Landesstatistikamt IT.NRW am Mittwoch in Düsseldorf mit. Insgesamt waren es 10,5 Millionen Pkw, fast zwei Drittel davon waren Benziner und ein Viertel Diesel-Fahrzeuge.