Bahnverkehr Zwei Bahnstrecken in NRW gesperrt: Züge fahren Umleitungen Von dpa | 03.04.2023, 16:14 Uhr

Der Bahnverkehr im Ruhrgebiet ist durch eine Großbaustelle in den Osterferien ohnehin angespannt. Dann entgleist am Montagmorgen in Wuppertal auch noch ein Güterwaggon. Bahnkunden müssen auf vielen Strecken improvisieren.