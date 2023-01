Krankenwagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Kleve Zwei Autofahrer bei Unfall schwer verletzt Von dpa | 03.01.2023, 06:04 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Kreis Kleve sind die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Einer der Wagen war bei Kranenburg in den Gegenverkehr geraten und ins Fahrzeug einer 35-Jährigen gekracht, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Anschließend prallte das Auto des 18-jährigen Unfallverursachers noch frontal gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten in Krankenhäuser. Die Ursache des Unfalls am Montagabend war zunächst unklar.