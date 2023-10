Unfälle Zwei 20-Jährige bei Motorradunfall lebensgefährlich verletzt Von dpa | 01.10.2023, 10:01 Uhr | Update vor 16 Min. Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Zwei junge Männer sind bei einem Motorradunfall in Erftstadt lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden 20-Jährigen seien gemeinsam auf einem Motorrad unterwegs gewesen, auf gerader Strecke von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie wurden nach dem Unfall am Samstagnachmittag schwerstverletzt mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen.