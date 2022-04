ARCHIV - Andreas Pinkwart (FDP), Minister für Wirtschaft von NRW, spricht. Foto: Fabian Sommer/dpa FOTO: Fabian Sommer Energiepreise Zuschüsse: Behörden rechnen mit 4000 Antragstellern Von dpa | 29.04.2022, 15:01 Uhr

Bei dem von der Bundesregierung geplanten Zuschuss für Unternehmen mit stark gestiegener Energiepreis-Belastung gehen die Behörden von bundesweit rund 4000 potenziellen Antragstellern aus. Dies sagte der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Freitag in Düsseldorf im Nachgang zu einer Sonder-Wirtschaftsministerkonferenz am Donnerstag. Pinkwart ist derzeit Vorsitzender der Wirtschaftsministerkonferenz.