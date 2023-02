Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Zusammenstoß mit Streifenwagen: 24-Jährige schwer verletzt Von dpa | 27.02.2023, 11:48 Uhr

Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Streifenwagen der Polizei sind in Neuss vier Menschen verletzt worden - eine Frau schwer. Die 24-jährige Autofahrerin habe den Streifenwagen, der auf einer Einsatzfahrt wegen eines Raubdelikts gewesen sei, zu spät gesehen und dessen Vorfahrt missachtet, teilte die Polizei am Montag mit. Die junge Frau erlitt bei dem Unfall am Sonntagabend einer Sprecherin zufolge schwere Verletzungen, zwei Polizisten und eine Polizistin wurden leicht verletzt. Alle kamen ins Krankenhaus.