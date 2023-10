Unfälle Zusammenstoß mit Straßenbahn: Fußgängerin gestorben Von dpa | 08.10.2023, 08:12 Uhr | Update vor 52 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine Fußgängerin ist in Bielefeld von einer Straßenbahn angefahren und tödlich verletzt worden. Die 43-Jährige habe am Samstag die Gleise in der Nähe einer Haltestelle überquert, teilte die Polizei mit. Trotz Notbremsung erfasste die Straßenbahn die Frau.