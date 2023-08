Olpe Zusammenstoß mit Auto: Motorradfahrer schwer verletzt Von dpa | 21.08.2023, 06:45 Uhr | Update vor 19 Min. Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 37-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto nördlich von Siegen schwer verletzt worden. Der Biker war am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Straße bei Attendorn (Kreis Olpe) mit dem Wagen eines 54-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der 37-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.