Hochsauerlandkreis Zusammenstoß im Gegenverkehr: 57-Jähriger tödlich verletzt Von dpa | 17.03.2023, 08:57 Uhr

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B236 nahe Schmallenberg (Hochsauerlandkreis) ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden teils schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 57-Jährige war demnach am Donnerstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Dort kam es dann zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 78-Jährigen. Das Auto des älteren Fahrers wurde wiederum in den Gegenverkehr geschleudert, wo es in das Fahrzeug eines 28-Jährigen krachte. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt. Eine 65-jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen davon.