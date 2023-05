Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsunfälle Zusammenstoß auf Kreuzung: Vier Verletzte Von dpa | 13.05.2023, 17:34 Uhr

Vier Menschen sind beim Zusammenstoß von zwei Autos in Sprockhövel (Ennepe-Ruhr-Kreis) verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 31-Jähriger hatte am Freitagabend im Bereich einer Kreuzung beim Linksabbiegen mit seinem Auto den Wagen eines 18-Jährigen übersehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach krachten die beiden Autos zusammen, und der 18-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte bargen den jungen Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.