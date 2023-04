Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse Zunächst keine weiteren Prozesse nach Lützerath-Einsatz Von dpa | 20.04.2023, 13:05 Uhr

Nach der Verurteilung einer Besetzerin der Ortschaft Lützerath zu einer Bewährungsstrafe stehen zunächst keine weiteren Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Räumung an. Das sagte ein Sprecher des Landgerichts Mönchengladbach am Donnerstag. Im Januar hatten Tausende Polizeibeamte in einem mehrtägigen Einsatz die von mehreren Hundert Aktivisten besetzte Ortschaft auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz geräumt. Damit sollte das Gelände am Tagebau Garzweiler für den Abbau von Braunkohle bereitgestellt werden. Der fünftägige Polizeieinsatz war einer der größten in der Geschichte Nordrhein-Westfalens.