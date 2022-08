ARCHIV - Passagiere gehen mit Gepäck durch durch ein Terminal am Flughafen. Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild FOTO: Roberto Pfeil up-down up-down Urlaubsrückkehr Zunächst kein Verkehrschaos zum Ferienende in NRW Von dpa | 07.08.2022, 15:55 Uhr

Trotz des Rückreiseverkehrs hielt sich die Zahl der Staus in Nordrhein-Westfalen bis zum Sonntagnachmittag in Grenzen. Und auch an den Flughäfen war es nicht so schlimm wie an manch anderen Tagen.