Forschung Zukunftspreis: CO2-Ersparnis und bessere Medizindiagnostik Von dpa | 13.09.2023, 12:51 Uhr | Update vor 54 Min. Deutscher Zukunftspreis Foto: Christophe Gateau/dpa

Klimawandel und CO2-Ersparnis, aber auch mehr Effizienz unter anderem durch KI in der Medizin: Mit diesen Themen gehen drei Projekte in den Wettbewerb um den diesjährigen Deutschen Zukunftspreis. Am Mittwoch wurden die Innovationen am Deutschen Museum in München vorgestellt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Auszeichnung am 22. November in Berlin verleihen.