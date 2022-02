Friedensdemonstration in Köln FOTO: Oliver Berg Nordrhein-westfalen Zugleiter: Kölner Friedensdemo „Zeichen für die Solidarität“ Von dpa | 28.02.2022, 09:29 Uhr | Update vor 2 Std.

Der Zugleiter des Kölner Rosenmontagszugs, Holger Kirsch, rechnet für die Friedensdemonstration an diesem Montag mit mehreren Zehntausend Teilnehmern. Die Demo am „höchsten Feiertag Kölns“, dem Rosenmontag, werde von der gesamten Stadtgesellschaft mitgetragen, sagte Kirsch am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Allen gehe es darum, ein Zeichen zu setzen. „Ein Zeichen für die Solidarität der Menschen in der Ukraine und ein Zeichen gegen Krieg in Europa.“ Die Kölner Karnevalisten hatten sich entschieden, anstelle des Rosenmontagszugs eine Friedensdemo abzuhalten.