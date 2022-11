Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Notarztwagens Foto: Lisa Ducret/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Unna Zug rammt Auto von Bahnübergang: Zwei Leichtverletzte Von dpa | 17.11.2022, 10:03 Uhr

Beim Überqueren eines Bahnübergangs ist in Lünen im Kreis Unna ein Auto von einem Zug erfasst worden. Der 41 Jahre alte Autofahrer und der 43-jährige Lokführer erlitten leichte Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Die Zugpassagiere blieben unverletzt. Die Regionalbahn habe den Wagen am Mittwochabend auf dem unbeschrankten Bahnübergang im Heckbereich getroffen und von den Gleisen gerammt. Der Zug kam nach etwa 150 Metern zum Stehen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.