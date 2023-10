Unfall Zug entgleist bei Rangierfahrt: Verspätungen bei der Bahn Von dpa | 06.10.2023, 05:17 Uhr | Update vor 1 Std. Bahnhof Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einer Rangierfahrt auf einem Abstellgleis am Bahnhof Wuppertal-Oberbarmen ist am Donnerstagabend kurz vor 21.00 Uhr ein Zug entgleist. Dabei habe es sich um eine Leerfahrt gehandelt, Fahrgäste seien nicht im Zug gewesen, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Der Zugführer habe vermutlich ein Haltesignal übersehen, so die Bundespolizei St. Augustin. Die Ermittlungen zur tatsächlichen Ursache dauern weiter an. Die Bundespolizei sei gegen 23.00 Uhr noch vor Ort gewesen.