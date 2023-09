Die Rohrbombe lag laut einem Polizeisprecher am Ende einer Straße in einem Wohngebiet. Ein Passant entdeckte sie am Sonntagvormittag. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war an dem Sprengsatz eine Lunte zu sehen. In der Nähe lagen laut Polizei auch noch ein Winkelschleifer, eine Schutzbrille, Gartenhandschuhe und ein schwarzer Rucksack. Die Kripo ermittelt, wer die Gegenstände dort hinterlassen hat.