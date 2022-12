Feldarbeit Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down Agrar Zuckerrüben-Erntemenge sinkt deutlich Von dpa | 21.12.2022, 12:21 Uhr

Der heiße und trockene Sommer hat auch bei der Zuckerrüben-Ernte zu Einbußen geführt. Nordrhein-Westfalens Landwirte holten in diesem Jahr 4,33 Millionen Tonnen Zuckerrüben ein und damit 7 Prozent weniger als 2021, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Die Anbaufläche war mit 54.200 Hektar in etwa gleich geblieben.