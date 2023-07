Autobahn Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Essen Zu hohe Stickoxid-Werte an A40: Tempo 60 soll helfen Von dpa | 18.07.2023, 15:55 Uhr | Update vor 53 Min.

Zur Verbesserung der Luftqualität an der A40 in Essen soll auf einem etwa zwei Kilometer langen Autobahnabschnitt in der Innenstadt das Tempolimit von 80 auf 60 Kilometer pro Stunde gesenkt werden. Dies geht aus einem Entwurf für eine Fortschreibung des Luftreinhalteplans für Essen hervor, den die Bezirksregierung Düsseldorf jüngst veröffentlicht hat.