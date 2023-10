Bochum Zollhunde erschnüffeln 180.000 Euro Bargeld: Festnahmen Von dpa | 11.10.2023, 17:06 Uhr | Update vor 1 Std. Zoll-Abzeichen Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Im Rahmen einer europaweiten Ermittlung gegen Steuerbetrug beim Handel mit mehr als 10.000 Autos haben Steuerfahndung und Spezialkräfte des Zolls am Dienstag in Bochum zwei Beschuldigte festgenommen. Nach Angaben des Zollfahndungsamtes in Essen haben dabei Spürhunde über 180.000 Euro Bargeld gefunden. Die festgenommenen Brüder im Alter von 32 und 34 Jahren sollen als Mitglieder einer Bande Mehrwehrsteuerbetrug durch verschleierte Weiterverkäufe von Fahrzeugen in Höhe von 9 Millionen Euro begangen haben.