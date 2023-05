Kokain Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Drogen Zollhund entdeckt Kokain im Wert von 2,5 Millionen Euro Von dpa | 11.05.2023, 10:19 Uhr

Zollhund Bali hat bei einer Routinekontrolle am Niederrhein Drogen im Wert von rund 2,5 Millionen Euro entdeckt. Die Zöllner hatten auf der Autobahn 3 bei Emmerich ein Auto kontrolliert, das aus den Niederlanden einreiste. Ein Drogen-Schnelltest bei dem 40-jährigen Fahrer sei positiv ausgefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dann kam Spürnase Bali zum Einsatz. An der Rückbank schlug der Zollhund an. Tatsächlich fanden die Ermittler dort einen versteckten Hohlraum, in dem 30 Pakete mit Kokain lagen.