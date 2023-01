Zoll-Abzeichen Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Zoll Zollfahnder stellen Millionen Zigaretten sicher Von dpa | 28.01.2023, 10:51 Uhr

Zollfahnder haben rund zehn Millionen unversteuerte Zigaretten in Würselen bei Aachen und in den benachbarten Niederlanden sicher gestellt. Der allein durch die in Deutschland entdeckte Zigarettenmenge entstandene Steuerschaden wurde auf 173.000 Euro geschätzt, wie die Zollbehörden am Samstag mitteilten. Festgenommen wurde niemand.