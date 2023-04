Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Kreis Lippe Tötung in Obdachlosenunterkunft: Verdächtiger in U-Haft Von dpa | 03.04.2023, 12:19 Uhr

Nach einem Tötungsdelikt in einer Obdachlosenunterkunft in Detmold hat ein Richter Untersuchungshaft wegen Totschlags für einen 71 Jahre alten Tatverdächtigen angeordnet. Gegen den Mann, der am Samstag vor Ort festgenommen wurde, habe sich der Tatverdacht erhärtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Er soll das 53 Jahre alte Opfer bei einem Streit angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben.