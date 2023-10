Dienstleistungen Zoll nimmt Paketbranche ins Visier: 60 Strafverfahren Von dpa | 10.10.2023, 17:15 Uhr | Update vor 36 Min. Zoll-Abzeichen Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einer bundesweiten Überprüfung der Paketbranche wegen möglicher Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung hat der Zoll zahlreiche Verfahren eingeleitet. In 60 Fällen seien noch vor Ort Strafverfahren etwa wegen unerlaubten Aufenthalts oder wegen Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen auf den Weg gebracht worden, berichtete die Generalzolldirektion am Dienstag in Bonn. Hinzu kamen 95 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten, vor allem Meldeverstöße oder auch fehlende Ausweispapiere.