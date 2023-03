Zoll-Abzeichen Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Durchsuchungen Zoll geht wegen Schwarzarbeit gegen Paketzusteller vor Von dpa | 06.03.2023, 10:03 Uhr

In einer großen Aktion ist der Zoll am Montag gegen Paketzusteller-Unternehmen vorgegangen. 20 Objekte, darunter Wohn- und Geschäftsräume in Köln, Frechen, Hürth und München, seien durchsucht worden, teilte die Staatsanwaltschaft Köln mit. Es seien 155 Zollbeamte und 55 Kräfte der Steuerfahndung und der Finanzämter im Einsatz.