Kölner Flughafen Zoll findet kiloweise Drogen versteckt in Weihnachtspaketen Von dpa | 30.12.2022, 14:22 Uhr

Kling, Kokain, klingelingeling: Der Zoll hat am Kölner Flughafen an den Feiertagen und danach Drogen im Wert von fast einer Million Euro aus dem Verkehr gezogen - versteckt in Weihnachtspaketen. Es handle sich um fast 70 Kilogramm unterschiedlicher Stoffe, die von Heiligabend bis zur Nacht auf Freitag gefunden worden seien, teilte ein Sprecher mit. Darunter seien rund 51 Kilogramm Marihuana, fast sechs Kilogramm Amphetamin, mehr als vier Kilogramm Heroin und knapp 1,7 Kilogramm Kokain gewesen.