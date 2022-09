Drogenfund am Flughafen Köln/Bonn Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Drogen Zoll findet fünf Kilogramm Kokain als gemalte Bilder Von dpa | 27.09.2022, 14:33 Uhr

Fünf Kilogramm Kokain als Untergrund für gemalte Bilder hat der Zoll am Köln/Bonner Flughafen beschlagnahmt. Das hochreine Kokain sei zur Tarnung sehr flach gepresst und dann bemalt worden, sagte Zoll-Sprecher Jens Ahland am Dienstag in Köln. „Allein die Menge dieser Kokain-Bilder hätte eine Einzeldosis für so viele Leute ergeben, wie in das ausverkaufte Stadion des 1. FC Köln passen.“