Cannabis Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Fundort Paketzentrum Zoll findet Drogen im Wert von mehr als 100.000 Euro Von dpa | 05.04.2023, 07:49 Uhr

Bei der Kontrolle von Paketen in einem Postverteilzentrum in Herne habe Beamte des Hauptzollamts Dortmund Drogen im Wert von mehr als 100.000 Euro gefunden. Insgesamt seien 8200 Gramm Haschisch und 7000 Gramm Marihuana sicher gestellt worden, berichtete die Behörde am Mittwoch.