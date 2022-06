HANDOUT - Ein Polizist steht auf seinem Motorrad, um einen Ball aus einem Baum zu holen. Foto: Polizei Hagen/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Polizei Hagen Hagen Zirkusreife Balance-Nummer: Polizist holt Ball vom Baum Von dpa | 07.06.2022, 16:06 Uhr

Mit einer fast schon zirkusreifen Darbietung hat ein Motorradpolizist in Hagen einer Gruppe Kinder ihren Ball vom Baum geholt. Hoch oben in den Ästen war der Ball gelandet - und die Kinder kamen weder mit Räuberleiter noch mit einer langen Stange an ihn heran. Der Motorradpolizist sah die vergeblichen Bemühungen und hatte eine Idee: Er stellte sein Dienstmotorrad unter den Baum, balancierte auf dem Sitz - und kam mit einer Stange an den Ball heran. „Zur Freude der Kinder, die anschließend weiterspielen konnten“, teilte die Polizei am Dienstag mit.