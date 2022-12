Zirkus Flic Flac X-Mas-Show Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild up-down up-down Weihnachtsshow Zirkus Flic Flac: Artisten bekommen Feinschliff Von dpa | 14.12.2022, 06:28 Uhr

Den letzten Feinschliff für die Weihnachtsshows bekommen derzeit die Artisten des Zirkus' Flic Flac in Duisburg. Wenige Tage vor der Premiere am Freitag (19.30 Uhr) seien alle Künstlerinnen und Künstler in der Revierstadt eingetroffen, sagte Zirkuschefin Larissa Kastein der dpa am Dienstag. „Manchmal gibt es Schwierigkeiten mit einigen Visa, aber diesmal ging alles gut.“