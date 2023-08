Märkischer Kreis Zimmer in Klinik gerät in Brand – 28 Menschen verletzt, fünf davon schwer Von dpa | 04.08.2023, 07:43 Uhr | Update vor 19 Min. Im Zimmer eines Krankenhauses im Märkischen Kreis hat es gebrannt. Patienten und Personal wurden verletzt. Foto: dpa/Alex Talash up-down up-down

Dort, wo Kranke eigentlich gesund werden sollen, kam es nun zu einer Reihe von Verletzten: In einer Klinik in Hemer (NRW) ist ein Feuer ausgebrochen. Einige Patienten mussten in andere Krankenhäuser verlegt werden. Ein Gebäudeteil sei nicht mehr nutzbar.