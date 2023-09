Tabak Zigarettenkonzerne investieren Milliarden in Tabakerhitzer Von dpa | 13.09.2023, 05:02 Uhr | Update vor 1 Std. Tabakerhitzer Foto: Hannes P. Albert/dpa up-down up-down

Die Tabakkonzerne setzen in Deutschland verstärkt auf Alternativprodukte zur klassischen Zigarette, um auch künftig profitable Geschäfte zu machen. Nachdem Philip Morris und British American Tobacco (BAT) solche Produkte schon vor einigen Jahren auf den Markt gebracht haben, will Japan Tobacco International (JTI) als dritter internationaler Konzern im kommenden Jahr den Verkauf in der Bundesrepublik beginnen. Die Branchenriesen haben hohe Erwartungen an den künftigen Absatz. Gesundheitsexperten sind hingegen besorgt und warnen vor den Gefahren.