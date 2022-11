Polizeieinsatzwagen Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Steinfurt Zigarettendiebe versprühen Reizgas: Verletzte in Supermarkt Von dpa | 29.11.2022, 16:12 Uhr

Unbekannte Zigarettendiebe haben in einem Supermarkt im münsterländischen Ibbenbüren mehrere Personen mit Reizgas verletzt. Die Tatverdächtigen wollten am Dienstag größere Mengen Zigaretten in ihre Rucksäcke packen, als sie gestört wurden, wie die Polizei mitteilte. Um sich einen Fluchtweg freizumachen, versprühten sie einen „Reizstoff“, sagte ein Sprecher. Mehrere Kunden und Mitarbeiter beklagten Atemwegsreizungen. Fünf Menschen wurden vor Ort medizinisch betreut, die anderen fünf Betroffenen kamen in ein Krankenhaus. Nach den zwei oder drei Verdächtigen werde gefahndet. Ob sie Beute machten, war zunächst unklar.