Tabakindustrie Zigarettenabsatz zieht etwas an Von dpa | 14.09.2023, 07:04 Uhr | Update vor 58 Min. Zigaretten Foto: Sven Hoppe/dpa

Nach einem deutlichen Rückgang im vergangenen Jahr hat das Zigarettengeschäft in Deutschland wieder etwas angezogen. Im Zeitraum Januar bis Juli habe sich der Absatz von Tabakzigaretten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa drei Prozent erhöht, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Tabakwirtschaft und neuartigen Erzeugnisse (BVTE), Jan Mücke, zum Auftakt der Messe Intertabac am Donnerstag in Dortmund.