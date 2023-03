Paul Ziemiak Foto: Dieter Menne/dpa/Archivbild up-down up-down Parteien Ziemiak weist Kritik an Wüsts Social-Media Auftreten zurück Von dpa | 09.03.2023, 11:25 Uhr

Der neue Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU, Paul Ziemiak, hat Vorwürfe der Opposition zurückgewiesen, Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) inszeniere sich mit schönen Fotos in sozialen Medien, anstatt Politik zu erklären. „Es ist verständlich, dass die SPD in NRW, für die das Versenden von Pressestatements im PDF-Format schon neuster Stand der Kommunikation ist, sich in den neuen Medien unwohl fühlt“, sagte der Bundestagsabgeordnete der „Rheinischen Post“ (Donnerstag).