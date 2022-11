Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Rhein-Sieg-Kreis Zeugen nehmen Chemiegeruch wahr: Halle mit Drogen entdeckt Von dpa | 02.11.2022, 17:52 Uhr

Zeugen sind durch einen beißenden Chemiegeruch auf ein Drogenversteck in einer Lagerhalle in Siegburg (Rhein-Sieg-Kreis) aufmerksam geworden. Der Gesamtwert der gefundenen Substanzen werde auf einen Millionenbetrag geschätzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.