Polizei Zeuge verhindert womöglich Bankraub Von dpa | 04.05.2023, 16:13 Uhr

Ein aufmerksamer Zeuge hat in Ostwestfalen womöglich einen Bankraub verhindert. Dem Passanten seien vor einer Filiale in Rahden am Donnerstagmorgen drei Männer aufgefallen, die wie Bankräuber ausgesehen hätten, teilte die Polizei mit. Schnell wählte der Mann den Notruf und schilderte seinen Verdacht. Die Polizei raste zum Tatort, wo die verdächtigen Männer immer noch draußen vor der Bank standen. Als sie die Polizei sahen, ergriffen sie die Flucht.