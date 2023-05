Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Bochum Zerstörte Kabel an Stellwerk: Bundespolizei sucht Zeugen Von dpa | 03.05.2023, 09:29 Uhr

Nach der Manipulation eines Bahnstellwerks in Bochum sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Die Täter sollen am Dienstagmorgen in der Nähe der S-Bahnstation Ehrenfeld Glasfaserkabel durchtrennt haben, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Dort hätten Ermittler Schneidewerkzeug und die durchtrennten Kabel gefunden. Den Angaben zufolge ist von einem Kabeldiebstahl auszugehen.