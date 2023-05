Ukrainischer Präsident in Deutschland - Karlspreis Foto: Federico Gambarini/dpa-Pool/dpa up-down up-down Auszeichnungen Zeremonie zur Karlspreis-Verleihung an Selenskyj beginnt Von dpa | 14.05.2023, 16:51 Uhr

Mit gut einer Stunde Verzögerung hat am Sonntag im Krönungssaal des Aachener Rathauses die feierliche Verleihung des Karlspreises an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj begonnen. Lange war unklar gewesen, ob Selenskyj dafür persönlich nach Aachen kommen würde. Dann aber betrat er am Nachmittag den mittelalterlichen Saal, in dem die Gäste schon warteten - gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war er zuvor aus Berlin nach Nordrhein-Westfalen geflogen. Bei seinem Eintritt in den Saal bekam Selenskyj Standing Ovations.