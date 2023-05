Zeppelin NT "Bodensee" Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Luftschiff Zeppelin für Rundflüge über das Ruhrgebiet präsentiert Von dpa | 19.05.2023, 14:15 Uhr

Am Flughafen Essen/Mülheim ist am Freitag ein neues Luftschiff der Deutschen Zeppelin-Reederei präsentiert worden, die von Mai nächsten Jahres an Rundflüge über dem Ruhrgebiet und dem Rheinland anbietet. Geplant seien vier Routen über Essen, Duisburg, Bochum-Gelsenkirchen und Düsseldorf, teilte das Unternehmen aus Friedrichshafen mit. Partner am Mülheimer Flughafen ist die Westdeutsche Luftwerbung WDL, die am Flughafen einen großen neuen Hangar errichtet hat. Die 45-minütigen Rundflüge sollen für Erwachsene 430 Euro kosten.