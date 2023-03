Islamischer Religionsunterricht Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild up-down up-down Verwaltungsgericht Zentralrat der Muslime klagt auf Mitwirkung am Unterricht Von dpa | 22.03.2023, 13:51 Uhr

Der Zentralrat der Muslime klagt auf Mitwirkung an der Gestaltung des islamischen Religionsunterrichts in Nordrhein-Westfalen. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf am Mittwoch mitgeteilt. Am 3. Mai soll über die Klage verhandelt werden.