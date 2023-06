Karl-Josef Laumann Foto: Felix Müschen/dpa up-down up-down Pandemie-Lehre Zentralbehörde für Gesundheits- und Arbeitsschutz Von dpa | 26.06.2023, 14:56 Uhr

Mit einer Zentralbehörde will die nordrhein-westfälische Landesregierung den Gesundheits- und Arbeitsschutz stärken. Das neue Landesamt soll den Durchgriff des Gesundheitsministeriums bei der Umsetzung landesweit einheitlicher Handlungsanweisungen und fachlicher Empfehlungen stärken. Die Bündelung der bisherigen Strukturen sei eine Lehre aus der Corona-Pandemie, erläuterte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf.