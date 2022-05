ARCHIV - «Zensus 2022» steht auf einem Tablet. Foto: Daniel Karmann/dpa/Illustration FOTO: Daniel Karmann Statistik Zensus startet Montag: 5,5 Millionen Menschen werden befragt Von dpa | 14.05.2022, 00:57 Uhr

An diesem Montag starten die bundesweiten Befragungen zum Zensus. In Nordrhein-Westfalen werden für die Volkszählung in den kommenden Wochen insgesamt etwa 5,5 Millionen Menschen befragt, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag mitteilte. Es bestehe Auskunftspflicht.