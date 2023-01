Gewalt an Kindern Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Kindergärten Zeitung: Gemeldete Gewalt in NRW-Kitas stark angestiegen Von dpa | 17.01.2023, 07:47 Uhr

Die Zahl der Meldungen über Gewalt in Kindergärten ist einem Zeitungsbericht zufolge in den vergangenen Jahren in Nordrhein-Westfalen sprunghaft gestiegen. Wie die in Bielefeld erscheinende „Neue Westfälische“ (Dienstagsausgabe) berichtete, haben sich die Zahlen zu körperlicher Gewalt, pädagogischem Fehlverhalten und sexueller Gewalt verdoppelt oder sogar verdreifacht.