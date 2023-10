Museen Zeitreise mit Schwebebahn: „Schwebodrom“ in Wuppertal öffnet Von dpa | 20.10.2023, 15:06 Uhr | Update vor 12 Min. Eröffnung des neuen Museums «Schwebodrom» Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down

Sie ist wohl das Wahrzeichen Wuppertals - und ab diesem Wochenende können Besucherinnen und Besucher die Schwebebahn durch eine besondere Attraktion neu erleben. Mit dem „Schwebodrom“ öffnet am Sonntag (22. Oktober) in Barmen ein eigenes Museum rund um die Bahn seine Pforten. Interessierte können künftig unter anderem mit Virtual-Reality-Brillen in einem alten Schwebebahnwagen ins Jahr 1929 reisen. Man habe das damalige Wuppertal komplett in 3D nachgebaut, sagte Philip Bovensiepen, Geschäftsführer der Firma mediaprojekt, die die VR-Tour erstellt hat, laut Mitteilung. Dabei kamen demnach zahlreiche historische Fotoaufnahmen zum Einsatz.